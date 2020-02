Bocce : a Chiusi vincono Maccarelli-Palazzetti, ad Arezzo successo di Fabbri

Negli ultimi giorni tra Siena e Arezzo si sono disputate due importanti manifestazioni boccistiche. La Coppa Carnevale organizzata dal DLF Chiusi, disputata in serale dal 17 al 21 febbraio, è stata vinta dalla coppia Stefano Maccarelli-Michele Palazzetti di Sant’Angelo Montegrillo (PG), vincente in finale su Giuseppe Pannacci e Salvatore Manna della Mantignana (PG). Terzo posto per Giuliano Faralli e Sergio Manfroni di Cortona Bocce, mentre il quarto posto è andato a Moreno Livio e Giorgio Canini del Grossetano. Ha diretto il sig. Franco Giannini di Arezzo.

Classifica

1° Maccarelli-Palazzetti cat. A (S. Angelo Montegrillo – PG)

2° Pannacci-Manna cat. B (Bocc. A.R.C.S. Mantignana – PG)

3° Faralli-Manfroni cat. A (Cortona Bocce – AR)

4° Livio-Canini cat. C (C.B. Grossetano – GR)

Domenica 23 febbraio al Bocciodromo Comunale di Arezzo è andata invece in scena la quinta prova del 6° Trofeo Media Etruria, il torneo di Bocce (specialità Raffa), itinerante, composto da una dozzina da tappe nelle province di Arezzo, Siena e Perugia, amatissima dai giocatori (circa 1000 il totale dei partecipanti all’edizione 2019). Organizzata dall’ASD Bocce Arezzo, la prova ha visto come sempre grande partecipazione con ben 147 iscritti (44 giocatori di cat. A, 56 di cat. B, 47 di cat. C) provenienti dalle tre province e non solo sotto la direzione del sig. Marco Rossi di Arezzo.

Al termine di una giornata intensissima, a festeggiare è stato Maurizio Fabbri della Bocciofila Umbertide (PG), vincente in finale su Graziano Benigni di Cerbara (PG). Il terzo posto è stato appannaggio di Fabio Paoloni, anch’egli di Cerbara. Quarto posto per il diciottenne Michele Mazzoni di Cortona Bocce (AR), vincitore della precedente tappa giocata proprio in casa a Cortona. La finale è stata combattutissima con Fabbri che ha allungato più volte venendo sempre ripreso da Benigni (da 4-1 a 4-3, poi da 8-3 a 8-8). Sull’11-11 pari è stato decisivo il quattordicesimo sfoglio, col punto messo a segno da Fabbri, premiato dal neoeletto presidente di Bocce Arezzo Mariano Fabbri e dal delegato Federbocce Arezzo Maurizio Paperini.