Ad Arezzo è arrivato il”The Willage” nella sede degli architetti

Inaugurata la mostra “The Wellage” nella sede dell’Ordine degli Architetti in via Vittorio veneto 5 . Fino al 6 marzo, l’esposizione sarà visitabile dal lunedì al venerdì con orario dalle 9 alle 11 ed il lunedì pomeriggio dalle 15 alle 16. L’evento ha visto la partecipazione degli studenti della terza media (dell’anno scolastico 2018-2019) ideatori dei lavori, davanti a una platea di architetti, alla presenza del preside dell’Istituto Comprensivo Dante Alighieri di Cavriglia, Paola Ponzuoli, del direttore del MINE Paola Bertoncini, e del presidente dell’Ordine degli Architetti PPC Antonella Giorgeschi.

Sul progetto hanno relazionato l’architetto Daniele Barelli, responsabile del SOA (Spazio Orientamento per l’Architettura) e l’architetto Martina Postfortunato, insegnante di Tecnologia, dalla quale è partita l’idea di sperimentazione su questo semplice modello abitativo.

Pioggia di complimenti per i ragazzi che hanno realizzato sedici casette bianche di cartone tutte uguali, in forma e dimensioni. Sono dei piccoli modelli di “abitare”, semplici ed uguali nella loro asettica forma esterna. Ma solo in apparenza: al loro interno si può vedere la messa in scena di un concetto, di una provocazione, di un comportamento, apparentemente diversi ma che insieme formano una piccola città che racchiude stimoli, pensieri e visioni che scaturiscono dal proprio vissuto di giovani adolescenti.