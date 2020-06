Bomba a Rassina: “spolettamento terminato”

“Operazioni di spolettamento ordigno terminate, in questo momento viene portato in cava per il brillamento.

Il Prefetto ha già dato ordine di riattivare i servizi elettrici e gas, tra poco sarà dato il via anche alla riapertura dei cancelli per il rientro alle proprie abitazioni. Appena avrò l’ok ve lo comunico”.

Questo il messaggio appena scritto dal sindaco di Castel Focognano in merito alle operazioni di disinnesco e brillamento dell’ordigno bellico ritrovato a Rassina.