Il disinnesco e brillamento dell’ordigno. Evacuate 2200 persone, Casentino diviso a metà

Oggi il disinnesco dell’ordigno bellico, da 500 libbre, ritrovato a Rassina che si terrà domenica. Evacuati oltre 2mila cittadini e chiuse le strade, Casentino insomma diviso in due.

Le operazioni vengono svolte dal secondo Reggimento Genio Pontieri di Piacenza.

Mentre in Prefettura è stata attivata l’unità di crisi coordinata dallo stesso prefetto Anna Palombi che opererà in costante contatto con il punto di controllo avanzato istituito presso il Centro Operativo Intercomunale al Corsalone nel comune di Chiusi della Verna. Le operazioni si articolano in due fasi.

La prima parte che ha avuto inizio a partire dalle ore 7.00, è consistita nell’evacuazione dall’area circostante all’ubicazione dell’ordigno, per un raggio di 1.850 metri, circa 2.200 persone, residenti nei centri abitati di Rassina e Pieve a Socana nel Comune di Castel Focognano e di Gargiano nel Comune di Chiusi della Verna. La gran parte delle persone si sono recate presso amici o parenti o altre sistemazioni private. Le altre sono state indirizzate o accompagnate, in conformità alle vigenti disposizioni per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, presso i seguenti centri di accoglienza: 100 persone a Subbiano, in via Salvemini; 100 a Bibbiena, presso il centro commerciale “Il Casentino”. Particolare attenzione è stata dedicata alle 25 persone non autosufficienti che vengono assistite durante la fase di trasferimento verso il centro di accoglienza al Corsalone nel Comune di Chiusi della Verna. Presso ogni centro di accoglienza sono garantiti assistenza sanitaria e distribuzione di acqua.

L’area interessata è totalmente interdetta in entrata, a persone e mezzi, dalle ore 7.00, attraverso la chiusura temporanea delle seguenti arterie: la Sr 71 nelle località Calbenzano (Subbiano), Corsalone e Groppino (Chiusi della Verna) e Bagnacci (Castel San Niccolò); la Sp 60 in località La Casa nel Comune di Chitignano; la Sp 59 Valdarno-Casentinese in località Tulliano (Castel Focognano); accesso alla pista ciclabile lungo l’Arno, nel Comune di Chiusi della Verna.

Inoltre, è stato disposto il divieto di sorvolo aereo dell’area interessata. Nella stessa zona, a partire dalle ore 8.30 è stata interrotta l’erogazione dell’energia elettrica e del gas. Per tutto il periodo dell’evacuazione è attivato uno specifico servizio anti-sciacallaggio da parte delle Forze di Polizia.

Una volta terminato lo sgombero dell’area interessata, al via le operazioni di despolettamento dell’ordigno che, presumibilmente, si protrarranno per circa due ore. La seconda fase riguarderà il trasporto dell’ordigno, reso inoffensivo, presso una cava, ubicata nelle vicinanze, per il successivo brillamento da parte degli artificieri. Il rientro graduale nelle abitazioni ed il ripristino dei servizi è previsto, orientativamente, per le ore 14.00.

Coinvolti Prefettura, 2° Reggimento Genio Pontieri, Questura, Comando Provinciale dei Carabinieri, Comando Provinciale della Guardia di Finanza, Sezione Polizia Stradale, Posto Polizia Ferroviaria, Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Provincia di Arezzo (Polizia Provinciale, Servizio Protezione Civile e Servizio Viabilità), Comune di Castel Focognano, Comuni di Bibbiena, Subbiano e Chiusi della Verna che metteranno a disposizione le aree di accoglienza, Unione dei Comuni Montani del Casentino (Corpo Unificato di Polizia Municipale e Servizio di Protezione Civile), Centrale Operativa 118, Azienda USL Toscana SudEst (Dipartimento Prevenzione ed Igiene Pubblica), Corpo Militare della Croce Rossa Italiana e Comitato Provinciale della Croce Rossa Italiana, Società L.F.I. SpA, Società Tim SpA, Società E-Distribuzione SpA, Società Centria SpA, Società Nuove Acque SpA e Cementeria Colacem SpA che metterà a disposizione la cava ove sarà effettuato il brillamento. Sul sito internet del Comune di Castel Focognano saranno fornite aggiornate informazioni di maggiore dettaglio, anche in relazione al termine delle operazioni onde agevolare il rientro nelle abitazioni. Il Comune di Castel Focognano ha attivato, a disposizione dei cittadini, il numero telefonico 0575/599637.