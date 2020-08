Brogi: “Ancora in campo per il cambiamento del #Casentino e della Toscana”

“È con grande entusiasmo, passione infinita ,e con grande spirito di servizio che comunico la mia candidatura per le elezioni regionali in Toscana al fianco di Susanna Ceccardi.

Dopo aver ricevuto la proposta, dai coordinatori responsabili della lista civica denominata Toscana Civica che sono: Paolo Moschi, Paolo Marocchesi, Giovanni Restivo,che hanno avuto l’incarico e l’onere di creare questa “lista civica “a sostegno di Susanna ,mi sono soffermato a pensare…..

Ho pensato a lungo ,consapevole che ogni sfida che ci troviamo davanti piace vincerla,e qui è sempre più difficile…ho pensato che non ho nessun partito dietro a sostegno della mia persona, eppure so benissimo cosa significhi avere le “spalle coperte “da un elettorato che vota per partito preso ,so benissimo che Gianni dentro ai partiti è scomodo perché dentro ai partiti se qualcosa non torna,Gianni parla e discute se necessario sulle scelte politiche fatte dai leader e non sono e non sarò mai un lecchino di nessuno ,ma con tutti questi GRANDI difetti, sono consapevole anche del fatto che, che Gianni è una persona onesta, che può camminare a testa alta in ogni dove, che non si vende per niente e per nessuno e che per ideali è pronto a spendersi fino alla fine ,consapevole di amare questa terra, questa Toscana e di volerla riportare sicura ,ad uno splendore unico, decoroso .

Proprio per questo ho deciso di accettare e scendere ancora una volta in campo per la nostra Identità e la nostra rinascita.

Mi batterò per avere una Toscana forte ,intraprendente ,senza #

immigrati irregolari ,basta barconi ,per una Toscana, che non abbia ospedali mutilati ,mi batterò per far ripartire l’economia ,l’imprese e per creare delle vere strade di comunicazione con la Romagna ,e una strada a 4 corsie che dal Casentino ci porti ad Arezzo.

La mia campagna elettorale sarà semplice, sarete voi cittadini Casentinesi,Aretini ,abitanti della provincia di Arezzo ,che se vorrete votarmi e fare di me il vostro strumento materiale per combattere punti importanti per la nostra rinascita io ci sarò.

Qualunque sarà il risultato di questa campagna elettorale, mi riterrò nel giusto e senza rimpianti.

Che io porti 10 voti o 1000 voti sarò consapevole di aver lottato per ideali e per una nuova rinascita della Toscana.

Mi è stato chiesto di mettermi al servizio di un cambiamento politico ,e per ideali e gran senso di responsabilità ,ho accettato ,e chi come me è abituato ad essere sempre in prima linea non può ritirarsi da certe battaglie.

Elezioni Regionali TOSCANA

Susanna Ceccardi, io ci sono ,pronto a portare avanti questi punti…questo è il nostro simbolo della lista civica ,dove ci sono uomini e donne fuori dai partiti, ma con una grande determinazione nel cambiare la propria terra.

Se vorrete sarò la vostra voce, e il vostro impegno ,ma soprattutto il vostro braccio.