Calcio Femminile: trasferta travolgente per l’Arezzo

AREZZO – Le ragazze di mister Luca Bonci continuano la loro striscia positiva vincendo anche sul campo del Ducato Spoleto con un risultato nettissimo. Le amaranto sono state padrone del gioco per tutti e 90′, macinando azioni su azioni e andando a rete ben 13 volte.

Il match prende subito la giusta direzione quando al 3′ Ceccarelli sblocca il risultato con un tiro-cross che non tocca nessuno e si infila direttamente in porta. Passano pochi minuti e al 10′ raddoppio amaranto di Gnisci che è servita in area da Ceccarelli e dopo una respinta sulla linea della difesa avversaria non sbaglia la seconda volta. Al 27′ ancora Ceccarelli che parte dietro la retroguardia dello Spoleto, dribbla il portiere e segna il 3-0. L’Arezzo non rischia praticamente nulla e al 35′ arriva il quarto gol con Tuteri che insacca in scivolata con il portiere in uscita, dopo un’azione in solitaria di Paganini. Appena pochi secondi e capitan Verdi realizza il 5-0 dopo un cambio di gioco magnifico di Ceccarelli. Prima dello scadere del primo tempo arrivano ancora le reti di Gnisci e Paganini. Le squadre vanno al riposo sul 7-0 in favore delle amaranto.

La ripresa inizia subito bene e Gnisci segna l’8-0 dopo un bel passaggio in verticale di Ceccarelli. La stessa numero 10, trova la tripletta al 52′ dopo un’azione spettacolare di Paganini sulla linea di fondo, per Ceccarelli non resta che spingere la palla in rete. Dopo sette minuti arriva anche la seconda gioia di giornata per Paganini che segna il decimo gol per l’Arezzo con il pallone che si insacca in rete dopo aver colpito la traversa. Nel frattempo mister Bonci ha messo forze fresche in campo e al 70′ proprio la nuova entrata Fanciulli a tu per tu con il portiere non sbaglia. Una partita di ordinaria amministrazione per Trezza che è rimasta inoperosa per tutto il match. Nel frattempo le compagne hanno continuato a giocare e all’80’ Esperti approfitta di un pò di confusione nell’area avversaria e segna la rete numero 12. Chiude definitivamente la partita Tuteri all’89’ con un tiro chirurgico che si infila nell’angolino più lontano del portiere, che non può nulla.

L’Arezzo resta primo a punteggio pieno con Filecchio e Bologna. Prossimo impegno domenica 8 novembre in casa contro il Riccione.

TABELLINO

Ducato Spoleto – ACF Arezzo 0-13

Marcatori: 3’, 27’, 52’ Ceccarelli, 10’, 41’, 47’ Gnisci, 35’, 89’ Tuteri, 37’ Verdi, 43’, 59’ Paganini, 70’ Fanciulli, 80’ Esperti.

Spoleto: Sodano, Russo, Marcucci, Ottaviano, Petrolo, Rustani, Giometti, Franchini, Morlupo, Fortunati, Dominici.

A disposizione: Olmi, Gori, Lupi, Leonardi.

Allenatore: Luisa Cirimbilli

ACF Arezzo: Trezza, Mencucci, Esperti, Costantino, Paganini, Orlandi, Ceccarelli, Verdi, Gnisci, Tuteri, Teci.

A disposizione: Valgimigli, Baracchi, Cosi, Fanciulli, Zelli, Casini, Ferretti.

Allenatore: Luca Bonci

Arbitro: sig. Alessandro Papagno (Roma2)

1º assistente: sig. Saverio Andreani (Foligno)

2º assistente: sig. Gabriele Casali (Tr)