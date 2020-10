Tanti: “Politiche di coesione sociale, scuola e sanità: mai perdere il contatto con le persone. Al via gli appuntamenti telefonici”

Dichiarazione del vicesindaco e assessore alle politiche sociali, sanitarie e scolastiche Lucia Tanti

“Le direttive dell’ultimo dpcm c’impongono, come noto, di rivedere comportamenti e abitudini e sconsigliano di svolgere riunioni in presenza. Per le mie abitudini e per le mie deleghe questo rischia di essere un vero problema. Per non perdere il contatto diretto con le persone, soprattutto adesso, e per evitare spostamenti fuori casa di persone anziane e fragili in un momento di emergenza sanitaria nazionale ho quindi deciso di attivare un contatto telefonico che faciliti chi ha problemi anche nell’utilizzo delle nuove tecnologie. Dobbiamo purtroppo adeguarci a un confronto amministratori/cittadini con una nuova modalità che adesso è quasi esclusivamente a distanza, ma allo stesso tempo vanno predisposti tutti gli strumenti per non interrompere il filo diretto tra amministratori e cittadini.

Ora più che mai, dobbiamo pensare alle persone in difficoltà, agli anziani ma non solo, e non possiamo costringerle – se non vogliono – a un incontro-video o a prendere confidenza con un programma di teleconferenza.

Ecco allora che per esigenze e fattispecie particolari l’appuntamento sarà telefonico usando uno strumento a questo punto universale: i cittadini possono chiamare lo 0575 377726, chiunque lo componga avrà la possibilità di lasciare il suo numero. Lo richiamerò personalmente dedicando tutto il tempo necessario all’esposizione delle esigenze. Spero che presto si possa tutti tornare a una vita normale, per ora ciò che è prioritario è facilitare le persone e accorciare le distanze”.