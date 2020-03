Calcit, segreteria chiusa per due settimane. Attivo contatto telefonico e aggiornamenti on line

Anche il Calcit aderisce alle disposizioni per contrastare il virus e da oggi la segreteria di piazza San Jacopo resterà chiusa per 2 settimane.

“Resteremo comunque operativi utilizzando gli strumenti on Line e deviando il telefono fisso su nostro cellulare .

Inseriremo notizie nel nostro sito www.calcitarezzo.it

Vogliamo anche rendere noto che in città sono in corso raccolte fondi collegate al Calcit e che confluiranno nel nostro conto corrente presso Ubibanca causale -Covid19. -spiega in una nota il presidente Giancarlo Sassoli.

Le somme raccolte saranno destinate ai reparti di malattie infettive, rianimazione e terapie intensive dell’Ospedale San Donato di Arezzo per necessità immediate e future.

Ci stanno anche pervenendo disponibilità a contribuire da singoli cittadini e ringraziamo tutti.

Vogliamo dare assicurazione , come sempre, del buon esito delle somme raccolte a beneficio esclusivo della Sanita’ pubblica aretina”.