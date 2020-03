CSI, iniziative ludico-sportive “fatte in casa”

Il CSI Arezzo in un momento così particolare lancia, con il programma #MuraAmiche, una serie di iniziative ludico sportive made in home!

“Il programma #MuraAmiche – spiega il Presidente Lorenzo Bernardini del Centro Sportivo Italiano Comitato di Arezzo – consiste in una serie di iniziative ludico sportive fatte in casa!

Nonostante lo sport si fermi a tutti i livelli dal professionismo, che non è il nostro mondo, a quello puro e semplice del dilettantismo non può conoscere sosta la nostra passione e quindi via alla sfida!

Inviateci i vostri video! Verranno tutti inseriti nella nostra pagina facebook con il tag della società sportiva di appartenenza e/o con il proprio profilo personale!”

✅ Le regole di #MuraAmiche:

1) stare a casa o nel giardino della propria abitazione;

2) eseguire il video della vostra attività sportiva preferita e/o praticata massimo 2 minuti;

3) al termine dell’attività lanciare la sfida ad un altro vostro amico e/o amica con #MuraAmiche!

Al termine del periodo di stop forzato vi sarà la consegna degli attestati di partecipazione presso la Sala Rosa del Comune di Arezzo, ma adesso via, correte a prendere il vostro pallone, il vostro arco, la vostra scarpetta da danza o da running e quanto altro ancora è il vostro sport quotidiano!! Il telefono sarà il vostro strumento per filmarvi con il vostro amato sport!!!

PS potete anche farvi filmare basta ci siano le dovute distanze di sicurezza!!

“Alo che s’arparte!!!”

Contatti per inoltrare i vostri video

348 1858483 [email protected]

#VITACSIi #sportinsieme #madeinhome #MuraAmiche