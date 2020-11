Camucia: modifiche al transito pedonale

Il comune di Cortona, con apposita ordinanza della polizia municipale (n°189 del 4 novembre 2020), ha disposto la temporanea istituzione del divieto di transito pedonale in via Italo Scotoni, a Camucia , sul marciapiede di sinistra, direzione Camucia-Cortona, per un tratto di trenta metri.

L’ordinanza è stata emessa per la presenza di un cantiere stradale, in corrispondenza del muro perimetrale dell’abitazione al numero 47, per il quale sono necessari lavori di messa in sicurezza.

I pedoni avranno a disposizione il seguente percorso alternativo: via Scotoni-strada pedonale che congiunge via Scotoni a via Fratelli Rosselli-via Fratelli Rosselli-via Scotoni e viceversa.

L’ordinanza ha validità fino al prossimo 5 dicembre.