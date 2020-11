La Fondazione Bruschi propone percorsi e attività di didattica a distanza per scuole e genitori

Arezzo, 6 novembre 2020 – La Fondazione Ivan Bruschi, amministrata da UBI Banca, mantenendo chiuso al pubblico il Museo nel rispetto delle norme contenute nel nuovo DPCM, propone a tutte le scuole la possibilità di attivare percorsi speciali da realizzare tramite gli strumenti della didattica a distanza.

La mostra “L’Oriente in casa. Opere dalla collezione di Frederick Stibbert” presenta infatti, per le diverse fasce d’età degli studenti, spunti interessanti per costruire nuove esperienze di apprendimento: dal viaggio di Marco Polo nella via della seta verso la Cina, agli aspetti più artistici della cultura dell’antico Egitto, dal racconto delle “Mille e una notte” che passa dagli oggetti in metalli sbalzati e smaltati dell’arte islamica, alla scoperta della storia del Giappone attraverso le figure dei samurai e delle loro splendide armature.

In questo periodo di chiusura dei Musei e di impossibilità di organizzare per i bambini visite di istruzione, che permettono di imparare divertendosi, la Fondazione Bruschi è a disposizione degli insegnanti per realizzare percorsi di interazione con i ragazzi, proposti con diversi strumenti e modalità sia per le classi che fanno lezione in aula, sia per quelle che svolgono la didattica a distanza da casa.

Anche per i genitori che desiderano proporre un pomeriggio diverso ai propri bambini dai 6 anni in su è possibile prenotare una visita virtuale della mostra con la possibilità di interagire con lo staff della Fondazione Bruschi per realizzare percorsi creativi e didattici divertenti.

Per conoscere tutti i dettagli della proposta è sufficiente telefonare al numero 0575 354126 o scrivere a [email protected]