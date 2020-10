Carabinieri: contestati due reati commessi nel comune di Anghiari

Un uomo classe ’60 e residente nel Comune di Anghiari è stato denunciato dai militari del locale comando stazione Carabinieri per aver squarciato, a seguito di una lite, i quattro pneumatici dell’autovettura di un conoscente. I Carabinieri, immediatamente intervenuti sul posto, dopo aver constatato il danno subito da parte del proprietario dell’auto, hanno avviato un’attività investigativa, potendo, nelle ore successive all’evento, identificare il responsabile di quel gesto inconsulto.

Fermato a bordo della propria auto, i militari hanno simulato un normale controllo della circolazione stradale, hanno proceduto a un’accurata perquisizione del veicolo, rinvenendo un coltello a serramanico della lunghezza di 20 centimetri. L’attività svolta è poi sfociata nel sequestro preventivo di due fucili regolarmente detenuti dall’uomo che è stato deferito per i reati di danneggiamento aggravato e porto abusivo d’armi o oggetti atti a offendere.

Prenota una stanza in un B&B ma la struttura ricettiva non esiste Denunciata la “titolare”

Amara sorpresa per una coppia Torinese che dopo aver riservato e pagato su una nota piattaforma di prenotazione online una stanza nel centro di Sansepolcro, presentatasi nel giorno previsto, lo scorso agosto, ha potuto constatare che il B&B (con tanto di fotografie e indicazioni stradali sul web), in realtà non esistesse.

I due sconsolati e amareggiati, hanno denunciato il fatto alla Stazione Carabinieri del comune biturgense che ha avviato un’attività investigativa finalizzata a individuare il responsabile dell’inserzione, potendo deferire in stato di libertà per truffa aggravata, una donna sessantenne che in passato aveva effettivamente gestito un’attività ricettiva.