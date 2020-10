Informazione Covid: i Sindaci hanno tutti gli strumenti per essere aggiornati in tempo reale

E’ il portale della Regione che già i Sindaci consultano da molti mesi, a cui la Asl Tse aggiunge un ufficio a disposizione dei Sindaci ed un report aggiornato alle ore 14 di ogni giorno.

La ripresa del Covid richiede una rinnovata azione condivisa di Regione, Asl, Comuni e di tutti i soggetti pubblici coinvolti. Tentare di convogliare tutte le responsabilità su un solo anello della catena è ovviamente semplice ma improduttivo e non risponde alle esigenze dei cittadini.

Contrariamente a quanto affermato da una Sindaca, non è affatto vero – e citiamo testualmente – “che i servizi Asl non sono in grado o non vogliono dare informazioni puntuali”. L’Asl è invece impegnata in modo prioritario e diretto sul fronte sanitario supportando ad esempio i Sindaci, le Istruzioni scolastiche e gli operatori dei diversi settori produttivi nelle decisioni da assumere in questa fase di emergenza nazionale pur mantenendo le Istituzioni la loro autonomia e responsabilità delle scelte.

Quanto all’informazione, è opportuno ricordare alcuni elementi.

I sindaci hanno a disposizione il portale SISPC: è il sistema informativo sanitario della Regione Toscana al quale possono accedere con la password assegnata. E’ un sistema concordato dalla Regione stessa con la Protezione Civile e con l’Anci, cioè l’Associazione nazionale dei Comuni.

Un sistema che è stato presentato ai Comuni e che i Sindaci utilizzano da tempo. Contiene tutte le informazioni utili sui casi Covid e consente di acquisire anche la disposizione di isolamento disposta dal Dipartimento di Prevenzione così come richiesto da alcuni Sindaci.

Per un’azione tempestiva i Sindaci hanno chiesto alla Regione Toscana che l’aggiornamento del sistema informatico avvenga in tempo reale.

La Regione Toscana, anche su proposta della Direzione Generale della Asl Tse renderà possibile ai Sindaci l’aggiornamento in tempo reale della piattaforma informatica.

A breve, quindi, ogni Sindaco, in ogni momento del giorno, potrà consultare i dati che gli interessano per le conseguenti azioni amministrative che istituzionalmente gli competono.

A questa opportunità, l’Asl Tse aggiunge l’invio, in anticipo rispetto ai media, del report quotidiano dove, in modo stavolta ovviamente anonimo, vengono riportati i dati sulla diffusione quotidiana del Covid.