Carlettini: “ottima l’azione del sindaco, adesso scelte condivise in Consiglio Comunale”

Dichiarazione del capogruppo consiliare di Fratelli d’Italia

“Il sindaco Alessandro Ghinelli e l’amministrazione comunale stanno dando alla città la giusta e attesa risposta in questa drammatica fase. Gli aretini hanno in grandissima parte dato ascolto agli appelli del sindaco che, in questi giorni, ha aperto un essenziale canale di comunicazione e di rapporto diretto. Lo ringrazio personalmente per la sua competenza e umanità Ci uniamo all’appello: restiamo a casa e usciamo solo per gli stati di necessità lavorativa e sanitaria che le norme attualmente ammettono.

Adesso, anche sulla base di quanto sta avvenendo a livello nazionale, pensiamo sia opportuno fare un ulteriore passo in avanti, facendo in modo che la gestione dell’emergenza sia quanto più possibile condivisa sia a livello politico che istituzionale. Condividiamo quindi l’ipotesi di convocare al più presto una seduta online dei Consiglio comunale per una valutazione di quanto sta accadendo ad Arezzo e, soprattutto, per valutare le proposte che le categorie economiche stanno formulando per ‘prevenire’ nei limiti del possibile l’emergenza che seguirà quella sanitaria. Ovvero quella socio-economica, ulteriore aspetto per noi essenziale. Dalle imprese alle famiglie.

Il Consiglio Comunale potrebbe valutare quali iniziative mettere in atto per sostenere il sistema produttivo locale e quello delle libere professioni che già adesso sono in gravissime difficoltà. Una collaborazione istituzionale a cui Fratelli d’Italia non si sottrae, richiedendola con forza a ogni livello, locale e nazionale”.