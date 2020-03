Malati oncologici, a disposizione i numeri telefonici delle associazioni di volontariato

Le seguenti associazioni di volontariato che da anni collaborano con l’Ospedale San Donato di Arezzo come facilitatori a beneficio dei malati oncologici e che attualmente in base alle disposizioni non possono muoversi, mettono a disposizione per tutti i pazienti di tutto il percorso Oncologico i propri contatti rendendoli pubblici:

AIL Arezzo 334 2573300

Avad Arezzo 347 6142699

Calcit Arezzo 347 6142699 ed in alternativa fisso 0575- 22.200

Gaia – Pet terapy 347 0914726

Tribù Nasi Rossi. 328 5796205

*preferibilmente con messaggio whatsapp ed in orario 10 – 18

L’iniziativa è stata concordata in collaborazione con la Direzione aziendale USLSUDEST Toscana.