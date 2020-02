Carnevale a Saione: nuova sosta e circolazione

Prima edizione del carnevale a Saione: la sfilata dei carri allegorici e gli spettacoli per bambini comporteranno dalle 13 alle 20 di sabato 22 febbraio i divieti di transito e di sosta con rimozione nel tratto di via Arno tratto compreso fra via Vittorio Veneto e via Po/largo Tevere e in via Archiano.

I veicoli percorrenti via Vittorio Veneto non potranno svoltare su via Arno, quelli su largo Tevere e via Po giunti all’intersezione con via Arno avranno l’obbligo di svoltare verso il sottopasso ferroviario oppure proseguire diritto. Provenendo infine dalla rotonda dell’Esselunga si dovrà svoltare in via Po o largo Tevere.