Cartolerie e librerie riaperte. “E’ un nuovo inizio”. “Clienti responsabili. Nessuno l’ha presa come scusa per fare una giratina”

Sono state riaperte, in base al Dpcm del 10 aprile, alcune attività relative alla selvicoltura, negozi per bambini, ma anche cartolerie e librerie. Siamo andati a sentire direttamente dai commercianti come è andata.

“Dopo un mese di chiusura è bello poter ricominciare a lavorare e tornare in una realtà diversa da quella che avevamo lasciato, ma l’importante è ripartire – ci ha raccontato Linda, titolare della Cartolibreria Giotto.

C’è stata un pò di gente, naturalmente è molto diverso da prima. E’ un nuovo inizio, dobbiamo prenderla così. Anche noi dobbiamo prendere le misure e capire come muoverci e come ricominciare adeguandosi a questa situazione.

I ragazzi hanno bisogno di materiale scolastico, permette loro di mantenere le proprie attività, che siano scolastiche, o per il tempo libero, come leggere un libro o fare un disegno. Molta gente stamani è stata contenta che della nostra riapertura”.

Dalla Libreria Edison, poi, ci hanno detto: “è stata una giornata molto emozionante, le persone sono venute ed hanno tenuto comportamenti molto responsabili. Con mascherina addosso e si sono igienizzate le mani. Siamo contenti di poter servire di nuovo i nostri clienti dal vivo. Non c’è stato affollamento, anzi ci hanno chiamato prima per poter venire a ritirare i libri. Clienti molto educati e responsabili. Gli aretini non hanno preso queste aperture come scuse per poter fare una giratina”