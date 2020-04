AREZZO – Due ospiti di 98 e 100 anni della Rsa Villa Fiorita di Arezzo sono risultati positivi. La conferma è giunta stamani e, sulla base dell’ordinanza regionale che prevede la presa in carica da parte del Servizio sanitario nazionale, la Asl ha provveduto a trasferire i due anziani ospiti in locali isolati e cioè 3 camere singole all’interno di una struttura messa a disposizione dalla cooperativa sociale Koinè. La Asl garantirà il servizio infermieristico di cura per i due anziani positivi.