D’Urso: “13 nuovi casi”, per la prima volta i guariti sono di più: 15. Un altro decesso alla Rsa di Montevarchi

“Oggi i nuovi casi di Coronavirus nell’Aretino sono 13. Ma per la prima volta i guariti sono di più, cioè 15”. lo ha comunicato il direttore generale della Asl Antonio D’Urso nella videoconferenza per fare il punto della situazione.

Ed ha aggiunto: “nella Sud Est in totale i guariti sono 233. Il report di crescita dei guariti è dell’8%, rispetto a quello del contagio che è del’1”.

Tra i dodici contagiati, due sono ospiti di Villa Fiorita, residenza per anziani di Arezzo. Uno di cento anni e uno di 71.

Il dg ha dato anche notizia di un altro decesso alla Rsa di Montevarchi, avvenuto ieri sera. Si tratta di un ospite 90enne. Altri due ospiti che erano invece stati ricoverati in ospedale sono tornati nella residenza.

Per quanto riguarda ancora le Rsa uno dei nuovi positivi è relativo sempre a quella di Bucine, al piano zero, colpito interamente dal virus. In entrambe le situazioni i pazienti Covid sono stati presi in gestione dalla Asl.

NOTA DEL SINDACO DI CIVITELLA, GINETTA MENCHETTI, IN MERITO AI NUOVI CASI

Nel report giornaliero della Asl risulta un caso positivo a Civitella ma è necessario puntualizzare che il caso è in via di definizione, poiché al primo tampone “debolmente” positivo effettuato venerdì 17 aprile, è seguito un secondo tampone ieri risultato negativo, ciò rende necessario effettuare un terzo tampone per la definizione del caso. Pur essendo un caso incerto, in via cautelativa è quindi stato posto in isolamento in attesa del risultato definitivo.

Si precisa altresì che trattasi di soggetto asintomatico.