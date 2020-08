Casa Museo Ivan Bruschi, in diretta Facebook il primo concerto di Jazz&Wine

Tante le richieste per poter partecipare al primo concerto della rassegna Jazz&Wine, ideata dalla Fondazione Ivan Bruschi, amministrata da UBI Banca, in collaborazione con l’Associazione Jazz On The Corner di Francesco Giustini, che in pochi giorni ha raggiunto il tutto esaurito.

Per omaggiare chi non è riuscito ad avere un posto sulle terrazze del Museo, verrà proposto il concerto in diretta Facebook sulla pagina della Casa Museo Bruschi con inizio alle ore 21,20 circa. Le note jazz potranno così raggiungervi ovunque voi siate, idealmente e emotivamente insieme a chi sarà in platea.

Il primo appuntamento che inaugura la rassegna, giovedì 20 agosto è il concerto degli OJT plus One: Raffaele Pallozzi al pianoforte, Rossano Gasperini al contrabbasso, Paolo Corsi alla batteria e lo special Guest Francesco Giustini alla tromba, che presenteranno il nuovo disco “SHARING”.

Già disponibili i biglietti per i successivi concerti di Jazz&Wine, prenotazioni e vendita presso la Casa Museo Ivan Bruschi, di seguito il programma:

27 agosto Jazzin’ology

“Dal jazz standard al jazz elettrico”

Emanuele Caporali, sax tenore

Enrico Orlando, pianoforte

Roberto Grigiotti, basso elettrico

Marco Pierucci, batteria

3 settembre Dipentima-Martinelli duo

“Viaggio nella musica popolare brasiliana”

Fiorella Dipentima, voce, tastiere, piccole percussioni

Samuele Martinelli, chitarra

10 settembre Japanese Garden

Presentazione del disco “ROJI”

Federico Carnevali, chitarra

Giovanni Miatto, basso acustico

Carmine Casciello, batteria