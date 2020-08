Maria Carla Venturini, medico di medicina generale, cessa l’attività

Maria Carla Venturini, medico di medicina generale, cesserà l’attività il 28 agosto. L’incarico provvisorio è stato assegnato alla dottoressa Cristiana Favagrossa in attesa dell’individuazione del medico titolare. Resta la possibilità, per qualunque assistito, di scegliere un altro medico.

Per far questo, l’Azienda USL Toscana sud est invita a NON recarsi presso gli sportelli e a utilizzare una delle seguenti modalità alternative:

sul portale Servizi online per la salute (https://www.uslsudest.toscana.it/servizi-on-line)

tramite App SmartSST di Regione Toscana

via mail agli indirizzi:

[email protected]

allegando copia scannerizzata del documento di identità e della tessera sanitaria (anche foto tramite smartphone), indicazione del medico scelto e numero telefonico per essere ricontattati.

Ecco i riferimenti telefonici per la provincia di Arezzo:

ZONA AREZZO: 0575 254809 orario 9:00-12:00 dal lunedì al venerdì

ZONA CASENTINO: 0575 568316 9:00-12:00 dal lunedì al venerdì

ZONA VALTIBERINA: 0575 757723 orario 9:00-12:00 dal lunedì al venerdì

ZONA VALDARNO: 055 9106674 e 055 9106338 orario 9:00-12:00 dal lunedì al venerdì

ZONA VALDICHIANA ARETINA: 0575 639988 orario 9:00-12:00 dal lunedì al venerdì