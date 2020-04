In un’ottica di trasparenza verso ospiti, parenti e operatori, la direzione della Casa di Riposo “V. Fossombroni”, CasaPia ndr, rende noto che “alle 20.00 di venerdì 17 aprile, non risultano comunicati i risultati dei centocinquanta tamponi effettuati ad ospiti ed operatori dell’istituto in data mercoledì 15 aprile”.