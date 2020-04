D’Urso: “percentuale guariti aumenta su quella dei nuovi casi. Altri tre decessi”. Rsa Montevarchi, gestione ospiti contagiati passa ad Asl

“I 14 nuovi casi, rilevati dalle 17 di ieri alle 17 di oggi, sono diluiti nel territorio. Ad eccezione che a Montevarchi e a Sansepolcro, dove sono quattro per ogni paese. Ci sono 5 guariti, la loro percentuale tende ad aumentare su quella dei nuovi casi. Purtroppo si registrano anche tre nuovi decessi, un paziente della rianimazione (l’ottantreenne di Sansepolcro, ndr) e stamani due donne che erano ricoverate in malattie infettive. Una proveniente dal proprio domicilio, l’altra dalla Rsa di Montevarchi (diventano così 5 le vittime della struttura, ndr) – questo il punto fatto dal direttore generale della Sud Est, Antonio D’Urso.

Riguardo alla Rsa di Montevarchi, Asp e sindaco hanno accettato la disponibilità dell’azienda di prendersi in carico gli ospiti Covid positivi. La Asl è entrata oggi pomeriggio e ne ha assunto la responsabilità sanitaria. Per i Covid negativi, che restano sotto la responsabilità dell’Asp, il sindaco Chiassai, non potendo garantire la separazione dei percorsi mi ha chiesto una mano e in queste ore stiamo cercando una idonea sistemazione.

“Abbiamo scelto di tutelare al massimo sia gli ospiti positivi che quelli negativi – dichiara il sindaco Chiassai – La separazione dei percorsi all’interno della RSA di Montevarchi non è possibile, proprio da un punto di vista strutturale, e nel nostro Comune non ci sono al momento strutture da destinare agli ospiti No Covid. Con questo accordo, cerchiamo di garantire la migliore gestione dell’emergenza nell’esclusivo interesse degli anziani e delle loro famiglie”.

“Per la Rsa Fossombroni abbiamo un ospite asintomatico positivo, trovato a seguito dei tamponi a tappeto. La struttura ha dato la disponibilità a farlo permanere, in isolamento, nella struttura. L’azienda offre supporto infermieristico” ha concluso D’Urso.