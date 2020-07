Case popolari ad Arezzo: la graduatoria provvisoria

Resterà in pubblicazione fino a mercoledì 15 luglio la graduatoria provvisoria degli aspiranti assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica, le cosiddette “case popolari”. Non sono previste comunicazioni personali all’indirizzo dei singoli interessati in merito al punteggio attribuito o alle eventuali cause di esclusione. La graduatoria può essere consultata su https://www.comune.arezzo.it/notizie/bando-2019-edilizia-residenziale-pubblica-pubblicazione-graduatoria-provvisoria o presso lo Sportello Unico previo appuntamento. Per informazioni circa la collocazione o l’esclusione dalla graduatoria, telefonare ai numeri 0575377295-0575377296-0575377173.

È possibile presentare una richiesta di riesame, chiedendo di ottenere una diversa valutazione della propria istanza: a tale scopo possono essere forniti nuovi documenti purché relativi a condizioni soggettive e oggettive possedute alla data di pubblicazione del bando e dichiarate nella domanda. Tali richieste dovranno essere consegnate a mano e protocollate presso lo Sportello Unico, sempre su appuntamento, oppure inviate per posta elettronica certificata a [email protected] o ancora spedite per posta al seguente indirizzo: Commissione Comunale per l’Edilizia Residenziale Pubblica, Comune di Arezzo, Piazza A. Fanfani 1, 52100 Arezzo.

Il rispetto del termine del 15 luglio per le domande di riesame è perentorio: non farà infatti fede il timbro postale e il Comune non risponderà per le richieste non pervenute o pervenute oltre quel giorno a causa di disguidi di qualunque genere