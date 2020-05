Casentino, cinema drive-in al Corsalone: per tutta l’estate film in prima visione comodamente seduti in auto

L’ambizioso progetto del cinema drive-in, che vede la collaborazione dell’amministrazione comunale di Chiusi della Verna con la Scuderia Etruria Racing e Marinella Pieri, è un ritorno al passato che nel rispetto del problema legato al distanziamento sociale regala agli spettatori il fascino dei film seguiti comodamente seduti in auto, in perfetto stile anni 60.

Il cinema all’aperto sarà allestito nella nuova pista Go Kart del Corsalone, in grado di ospitare fino a 80 macchine.

“Vogliamo creare un’atmosfera nuova, diversa, che ricorda il passato – ha spiegato il sindaco Giampaolo Tellini – le pellicole saranno proiettate in un grande schermo di oltre 15 metri e saranno seguite seduti sui sedili della propria auto. Il 18 giugno è la probabile data di inaugurazione, stiamo lavorando per far si che tutto sia pronto: per evitare di disturbare i residenti, l’audio dei film sarà disponibile in un’apposita frequenza radio. Vogliamo ripartire in sicurezza, con eventi che rispettino tutte le norme previste per contenere l’emergenza sanitaria legata al Covid, ma che allo stesso tempo regalino un po’ di spensieratezza ai nostri cittadini. Credo ne abbiano davvero bisogno”.