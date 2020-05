Movimento 5 Stelle Arezzo: “Fase due, la giunta dà i numeri. Prima erano 2 milioni, poi 4 e adesso nuovamente 2.”

Lo stato ​confusionale ​della Giunta sta raggiungendo l’apice.

Capiamo le difficoltà di questo momento storico e siamo consapevoli come non sia semplice affrontare questa emergenza, ma passare da 2 a 4 milioni in meno di una settimana per poi tornare ai 2 milioni iniziali, è preoccupante.

I numeri non ci convincevano prima del Consiglio Comunale (​Giunta Ghinelli, le scuse sono finite​) e tanto meno ci convincono oggi. Anzi, questo ​tira e molla ​ farebbe addirittura sorridere se non stessimo oggi uscendo dall’​emergenza sanitaria​ ​più grande dal dopoguerra​.

Giunta Ghinelli, primo atto ​29 aprile​: “Pronti ad una manovra da circa 2 milioni di euro” Giunta Ghinelli, secondo atto ​20 maggio​: “Oltre 4 milioni per il primo atto della fase due” Giunta Ghinelli, terzo atto, ​26 maggio​: “Quasi 2 milioni di euro tra agevolazioni e contributi”

Allora proviamo a fare un po’ di ordine. Tutti gli interventi annunciati dal Movimento 5 Stelle Arezzo nel comunicato stampa del 16 maggio (​Giunta Ghinelli, le scuse sono finite​) sono stati confermati in sede di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto Rilancio. A fronte delle minore entrate per i Comuni, l’articolo 106 del Decreto Rilancio prevede un ristoro ​per gli stessi.

A questo punto chiediamo all’Assessore al Bilancio Merelli di spiegarci, in nome della trasparenza ​ , questo continuo ​rimpallo ​ di cifre in modo che chiunque possa sapere ​quanti soldi​ ​dei cittadini​ verranno investiti ​e in che modo​.

Movimento 5 Stelle Arezzo