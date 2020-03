Castel Focognano: iniziative a supporto delle persone in difficoltà

Il sindaco del comune di Castel Focognano Lorenzo Ricci, a seguito delle misure straordinarie imposte dal Decreto Ministeriale in merito alla diffusione del Virus Covid 19, onde evitare spostamenti in particolare di anziani e persone in difficoltà comunica che le attività di vendita di generi alimentari presenti nel comune, si sono rese disponibili per la consegna a domicilio. “Ringrazio tutte le attività che in questo momento di emergenza si sono rese disponibili dimostrando grande solidarietà nei confronti della nostra comunità” ha commentato Ricci.

Di seguito i contatti a cui rivolgersi:

Circolo Carda: 3392943299

Pieve a Socana:

– Alimentari la citta del Galli: 3929211372;

– Alimentari Salvi Ivano :0575592193

Salutio:

– Alimentari Circolo Iat: 3294389994

Rassina:

– Alimentari Fratini Alessandro: 3315361149

– Carrefour Market : 3381832492

– Macelleria Fracassi Simone: 3391116557 – 0575 591480

– Maxi Pizza RASSINA: 0575 591140- 3400885854