Castiglion Fiorentino: Porta Romana al fianco della Misericordia nell’assistenza alla popolazione

L’emergenza nazionale causata dalla pandemia di coronavirus vede, anche sul territorio locale, l’attività continua e incessante della rete capillare dell’associazionismo, che mai come in questi giorni è chiamata ad operare in condizioni precarie per la tutela della salute e difficili per i turni sempre più impegnativi. Porta Romana, che ha sospeso tutte le attività ordinarie in seno al rione per ovvi motivi, ha effettuato questa mattina una donazione in favore della Venerabile Confraternita della Misericordia di Castiglion Fiorentino.

Un doveroso gesto di gratitudine, forse modesto ma concreto, per esprimere il sostegno e la vicinanza a tutta la comunità locale che sta subendo dei disagi dallo stato di emergenza e per ringraziare tutti i volontari impegnati in prima linea. La Misericordia di Castiglion Fiorentino, fra le altre cose, opera al fianco delle Asl per tutto ciò che si renda necessario fare nella lotta al coronavirus e nello specifico è a totale disposizione per la consegna di beni di prima necessità, soprattutto spesa alimentare e medicinali, ai cittadini anziani e/o con deambulazione limitata che non possano recarsi in autonomia.

Questa è un’attività “ordinaria” dei volontari della Misericordia che in nel particolare momento storico che stiamo vivendo assume connotati più urgenti. Chiunque volesse usufruirne può contattare la sede centrale al numero 0575 680282.