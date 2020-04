Castiglion F.no, un canale ufficiale per dare e ricevere un aiuto

MAIL: [email protected] – SMS O WHATSAPP: 3492390474

Creato un canale per offrire e percepire aiuti e solidarietà. Basta scrivere a [email protected] o mandare un messaggio SMS O WHATSAPP al 3492390474 per dare la propria disponibilità o, in caso di necessità, ricevere un aiuto. Viste le numerose offerte di disponibilità e di aiuto pervenute da parte dei Castiglionesi, che anche in questo momento emergenziale si confermano campioni di solidarietà, è stato creato, quindi, un canale ufficiale dove potranno essere dirottate e raccolte. Lo scopo è quello di formare un elenco di persone e/o associazioni che possano essere contattate in caso di bisogno (ciascuno secondo le proprie competenze, capacità e possibilità). Chi voglia proporsi, pertanto, usi i contatti sotto specificati (di sola messaggistica, non chiamate vocali) ed indichi nome, cognome, età, un recapito e, brevemente, se possibile, eventuali particolari esperienze o capacità in campo volontaristico ed assistenziale. “Al momento, fortunatamente, grazie anche ai numerosi volontari della Protezione Civile (VAB, ASD Cavalieri per caso e Associazione Nazionale Carabinieri), Croce Rossa, Misericordia e Avis, i servizi attivati per fronteggiare il Covid19 si sono svolti in maniera ordinata e completa, ma non si esclude che, in un futuro, anche prossimo, non vi sia la necessità di attingere dall’Elenco dei Volontari! Preme comunque ricordare che le associazioni sopra richiamate, professioniste dell’assistenzialismo e dell’emergenza, come anche le altre che compongono il Terzo Settore Castiglionese, ricevono ben volentieri adesioni e aiuti di altro genere, anche e soprattutto così si può dare una mano!” conclude l’assessore al Terzo Settore Chiara Cappelletti.

