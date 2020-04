Coldiretti: “i boscaioli tornano al lavoro e riparte anche la manutenzione del verde in città”

Da Coldiretti: “bene la riapertura con l’ultimo DPCM, il bosco è un elemento fondamentale e anche in questa delicata fase che stiamo attraversando, occorre creare le condizioni affinché si contrasti l’allontanamento dalle campagne e si valorizzino quelle funzioni di sorveglianza, manutenzione e gestione del territorio svolte dagli imprenditori agricoli”

Ripartono le attività dei boscaioli anche nella provincia di Arezzo che tornano al lavoro con la ripartenza delle attività forestali e della prima lavorazione del legno. E’ di nuovo operativa anche la filiera della cura e manutenzione del verde per scongiurare i gravi pericoli determinati dalla caduta di alberi e rami favorita dall’incuria e dal moltiplicarsi di eventi climatici estremi. E’ quanto afferma la Coldiretti aretina nel commentare gli effetti del Decreto del presidente del Consiglio sulle riaperture di alcune attività a partire dal 14 aprile.

“Il lavoro di pulizia nei boschi – spiega Lidia Castellucci Presidente di Coldiretti Arezzo – è determinante per l’ambiente e la sicurezza della popolazione, un patrimonio che va salvaguardato in un 2020 segnato fino ad ora da caldo e siccità che hanno creato condizioni ambientali particolarmente favorevoli allo scoppio degli incendi e alla diffusione degli insetti. La corretta manutenzione delle foreste – precisa il Presidente – aiuta infatti a tenere pulito il bosco e ad evitare il rapido propagarsi delle fiamme. L’inserimento delle attività di selvicoltura tra quelle riaperte è dunque rilevante per consentire alle imprese del settore di tornare al lavoro e concludere le operazioni programmate a partire dalla raccolta della legna e dalla prima lavorazione del legno in un paese come l’Italia che è il maggior importatore mondiale di legna da ardere”.

Con l’arrivo della bella stagione ed il diffondersi di pollini è importante anche il via libera ai lavori di manutenzione del verde nelle città per cercare di prevenire il dilagare di allergie con l’entrata nel vivo delle fioriture.

Una necessità – continua il Presidente – anche per intervenire nelle città nei confronti di alberi pericolanti e siepi sporgenti sulle sedi stradali con le opportune operazioni di taglio e cura del verde pubblico. Bene quindi la riapertura – si avvia a concludere il Presidente di Coldiretti Arezzo – il bosco è un elemento fondamentale e anche in questa delicata fase che stiamo attraversando, occorre creare le condizioni affinché si contrasti l’allontanamento dalle campagne e si valorizzino quelle funzioni di sorveglianza, manutenzione e gestione del territorio svolte dagli imprenditori agricoli”.