Castiglion Fiorentino, Oxfam Italia, ecco “Estate Insieme” i laboratori di Porta Romana e del rione Cassero

Continua a Castiglion Fiorentino il progetto di Oxfam Italia “Seconda stella a destra, questo è il cammino: Mentori per la Resilienza”, nato per contrastare la povertà educativa e dedicato ai giovani dai 6 ai 14 anni e oltre.

Quest’anno, a causa della pandemia da Covid-19, è stato rimodulato il format e Porta Romana e il rione Cassero su indicazione dell’Amministrazione Comunale hanno avviato dal 23 giugno scorso un percorso di laboratori che prevede due incontri a settimana, totalmente gratuiti.

Dopo, quindi, i laboratori creativi e manuali dedicati anche all’educazione musicale dello scorso periodo autunno-inverno, arriva “ESTATE INSIEME. Per due giorni alla settimana, il martedì e il giovedì, dalle ore 9 alle ore 12, per ben 6 settimane, i bambini potranno partecipare ai laboratori. L’iniziativa è volta a dare un contributo concreto alle famiglie per la gestione dei ragazzi in questo periodo estivo.