Castiglion Fiorentino, al via alcuni cantieri. Milighetti: “Priorità alla sicurezza di strade, ponti e scuole”

Prosegue l’attività dell’amministrazione comunale volta a mettere in sicurezza sia le strade che i ponti oltre che le scuole del territorio. Approvato, infatti, dalla giunta il progetto di ristrutturazione del ponte sul torrente Vingone in loc. Molino dello Zoppo e quello di messa in sicurezza del muretto di Via Trento.

Il primo intervento avverrà lungo la Strada Comunale delle vie Larghe, circa 200 m a sud della Strada Provinciale di Polvano e Valle Nestore presso loc. Colle Secco. Si tratta di interventi edilizi volti al rinnovamento delle strutture e delle finiture del manufatto. Sono inoltre previsti alcuni lavori di sistemazione delle strade, con particolare riferimento alla sostituzione delle barriere stradali laterali. L’importo dei lavori ammonta a 45.000 euro. Oltre a questo intervento, previsto anche quello al muretto di via Trento, ritenuto prioritario il ripristino e la sua messa in sicurezza, per un importo di circa 13.000 euro. In questi giorni si concluderanno, invece, i lavori del marciapiede e dell’attraversamento pedonale in prossimità della frazione di Castroncello che consentirà di ridurre i rischi in un tratto fortemente frequentato.

“Continua l’attenzione dell’amministrazione comunale volta a garantire sicurezza nelle strade e negli edifici comunali. Stiamo monitorando i ponti comunali e i parapetti oltre, come è giusto che sia, agli immobili e le scuole che saranno, in quest’estate, oggetto di interventi per consentire ai nostri ragazzi di iniziare l’anno scolastico in sicurezza sfruttando in maniera più funzionale gli spazi esistenti”, dichiara il Vicesindaco Milighetti