Diecimila mascherine della Protezione Civile Nazionale consegnate alle farmacie di Montevarchi. Il Sindaco Chiassai Martini ai farmacisti:”Grazie ancora per il servizio offerto alla comunità”

Distribuite alle Farmacie del territorio montevarchino le 10.000 mascherine assegnate al Comune dalla Protezione Civile Nazionale. I cittadini che ne avranno necessità potranno recarsi presso le Farmacie comunali, le Farmacie Bartolini e Galeffi di via Roma, la Farmacia Zampi di Levane, la Farmacia Salvini di Mercatale ed infine presso le Parafarmacie di Levanella e del Pestello. Saranno date due mascherine ad ogni tessera sanitaria esibita.

Il Sindaco Silvia Chiassai Martini ha scritto direttamente ai farmacisti per ringraziarli del servizio nuovamente offerto alla città: “Grazie ancora a tutti per la disponibilità dimostrata nella distribuzione delle mascherine alla nostra comunità. Abbiamo predisposto che le farmacie possano usufruire anche dell’aiuto dell’Associazione Carabinieri in pensione, se dovessero esserci problemi di assembramenti. Non siamo ancora riusciti, purtroppo, a sconfiggere ancora questo nemico invisibile della salute pubblica che continua a circolare anche se in maniera meno aggressiva.

Non dobbiamo però abbassare la guardia, rispettando, sia adulti che ragazzi, le indicazioni e le raccomandazioni fornite sull’utilizzo corretto e responsabile dei dispositivi di protezione, con il mantenimento del distanziamento sociale. Ognuno di noi può fare tanto per la comunità, impedendo che il virus possa avere nuovamente il sopravvento in un territorio, come il nostro, così duramente colpito. La solidarietà, la disponibilità, l’aiuto che siamo riusciti a darci in questo periodo resta sempre un patrimonio dal valore inestimabile che dobbiamo continuare a tutelare con la massima attenzione”