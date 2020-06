Castiglion Fiorentino, bando per l’assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione

Il Comune di Castiglion Fiorentino rende noto che a partire da oggi e fino al giorno 30/06/2020, è possibile presentare domanda per ottenere il contributo ordinario a sostegno del canone di locazione anno 2020.

I requisiti per l’ammissione al concorso sono i seguenti:

1) essere residente, alla data di apertura del Bando, nel Comune di Castiglion Fiorentino e avere la residenza anagrafica nell’immobile con riferimento al quale si richiede il contributo;

2) essere in possesso dei requisiti soggettivi, di reddito e di patrimonio, previsti dal Bando.

Ai fini dell’ammissione al concorso sarà considerata la certificazione dalla quale risulti un valore ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) e un valore ISE (Indicatore situazione economica) e una incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, rientranti entro i valori previsti dal Bando (Fascia “A” valore ISE uguale o inferiore ad € 13.391,82 e Fascia “B” valore ISE compreso tra € 13.391,82 e € 28.770,41.

Il valore ISEE non deve comunque essere superiore a € 16.500,00). Si specifica che i richiedenti la misura straordinaria e urgente prevista dall’ Avviso per il “Sostegno al pagamento del canone di locazione conseguente alla emergenza epidemiologica Covid-19”, potranno presentare domanda anche per il Bando ordinario contributo affitto 2020.

La eventuale somma erogata quale misura straordinaria verrà sottratta all’importo spettante in base al Bando ordinario contributo affitto. La domanda dovrà essere compilata su apposito Modulo, firmata e corredata da copia di un documento di identità in corso di validità. La domanda, debitamente compilata in ogni sua parte, dovrà essere inviata solo ed esclusivamente con le seguenti modalità:

1.inviata all’indirizzo mail dedicato: [email protected] (seguirà risposta di ricevuta);

2. spedita a mezzo lettera raccomandata A/R tenendo presente che farà fede la data riportata sul timbro dell’Ufficio postale accettante. La raccomandata dovrà essere indirizzata a: Comune di Castiglion Fiorentino – P.zza del Municipio n. 12 – 52043 Castiglion Fiorentino (AR), con indicazione sulla busta della dicitura “Contiene domanda per l’assegnazione di contributi a sostegno del canone di locazione”.

Per ogni necessità contattare l’Ufficio Servizi Sociali del Comune ai numeri 0575/656462 – 656434.