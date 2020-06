Monte San Savino, il 74esimo anniversario della nascita della Repubblica

Mi preme ricordare che in quell’occasione, per la prima volta in una consultazione nazionale, votarono anche le donne.

Ancor più mi è caro questo riferimento perchè fu proprio nel 1946 che le donne entrarono nelle istituzioni. Alcune donne furono elette all’Assemblea Costituente del nuovo Stato, altre nelle amministrazioni locali. In alcuni casi assunsero anche la carica di Sindaco.

Il 2 Giugno 1946 fu quindi un punto di partenza per le nostre istituzioni democratiche, su basi completamente nuove che permettavano il superamento definitivo di tante limitazioni. Intorno ai valori costituzionali, gli stessi che l’Assemblea eletta sempre il 2 Giugno avrebbe poi messo su carta, si riunì un intero popolo per cominciare una nuova epoca.

Un’epoca fondata su nuove regole condivise, ritenute giuste. E’ grazie proprio a questa unità di intenti e alla grande voglia di ripartire che siamo arrivati fino a qui.

Questo 2 Giugno 2020 assume però inevitabilmente un significato più ampio. L’emergenza Covid ha certo segnato un momento storico drammatico ed epocale. Giusto quindi, anche oggi, tributare rispetto a tutti coloro che hanno perso la vita e a chi col proprio impegno, insieme con tutti i cittadini che hanno saputo agire con coscienza, ha dato il proprio contributo in questa battaglia.

Oggi è anche l’ultimo giorno di chiusura fra i nostri territori regionali: da domani potremo tornare a spostarci liberamente e anche le limitazioni con gli stati esteri decadranno.

E’ una scelta su cui è lecito mantenere qualche timore o dubbio, ma nel suo risvolto rappresenta un segnale forte: far ripartire il paese è assolutamente necessario, tutti lo vogliamo. Per farlo non possiamo far altro che riporre la massima fiducia sul senso di responsabilità degli italiani.

Vorrei quindi che questo giorno segnasse per tutti noi un ideale nuovo punto di partenza. La nostra comunità nazionale può finalmente tornare a operare insieme senza barriere. Lo dovrà fare però con rinnovato buon senso e una nuova più profonda coscienza.

Io sono convinta che ce la faremo. In questo periodo così duro abbiamo capito ancora di più che la nostra libertà, valore fondamentale e primario, si difende anche rispettando le regole e lavorando entro esse con impegno, serietà e idee.

Buon 2 Giugno a tutti.

Il Sindaco di Monte San Savino – Margherita Gilda Scarpellini