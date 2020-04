Castiglion Fiorentino, da lunedì 13 aprile, Pasquetta, è obbligatorio l’utilizzo delle mascherine.

I dipendenti dell’Ufficio Tecnico comunale, i volontari della Vab, una 30tina ogni giorno, insieme alle associazioni “Avis”, “Cavalieri per Caso” e dell’Associazione Nazionale Carabinieri in Congedo impegnati da mercoledì 8 aprile a ieri per consegnare le oltre 25 mila mascherine.

8 i punti individuati nel territorio dove si sono recati i castiglionesi a bordo della propria auto e chi non è potuto andare, in particolar modo gli over 65enni, i dispositivi di protezione sono stati consegnati a domicilio.

Questo il bilancio dei 3 giorni di attività programmata all’inizio di questa settimana. Un “esercito” di volontari e non, che hanno portato oltre alle mascherine anche un sorriso e una parola di conforto.

“La risposta della cittadinanza ancora una volta è stata importante, la gente è venuta nei luoghi di consegna, senza mai scendere dalla propria auto, seguendo diligentemente l’ordinanza non facendo, quindi, assembramenti. Questo grazie anche all’individuazione dei punti tutti rigorosamente all’aperto. Una scelta vincente, dunque, che ha evitato gli assembramenti e di conseguenza il pericolo di eventuali contagi tra le persone” afferma il consigliere comunale che si occupa del settore della Protezione Civile, nonché capogruppo della lista civica “Libera Castiglioni”, Luca Fabianelli che conclude dicendo “Anche in quest’occasione la comunità castiglionese ha dato un grandissimo esempio sul campo. Grazie a tutti !”

E dopo la consegna arriva l’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana in merito alle misure straordinarie per il contrasto ed il contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19 in materia di utilizzo di mascherine che comunica che da lunedì 13 aprile, giorno di Pasquetta, è obbligatorio l’utilizzo delle mascherine , in spazi chiusi, pubblici e privati aperti al pubblico, in presenza di più persone, oltre che nei mezzi di trasporto pubblico locale, nei servizi non di linea taxi e noleggio con conducente; in spazi aperti, pubblici o aperti al pubblico, quando, in presenza di più persone, è obbligatorio il mantenimento della distanza sociale. Fermo restando il rispetto del mantenimento delle misure di distanziamento sociale, viene inoltre stabilito che l’obbligo dell’uso della mascherina non si applica ai bambini di età inferiore ai sei anni e alle persone che non tollerano l’utilizzo delle mascherine a causa di particolari condizioni psicofisiche attestate da una certificazione.