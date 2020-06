Castiglion Fiorentino, domani pomeriggio ritorna “Green Day” che quest’anno ha come sottotiolo “ripartiamo da noi”

Nei giorni di rigorosa chiusura di tutte le attività in gran parte del mondo, le emissioni di anidride carbonica giornaliere sono calate del 17 per cento, riportando il pianeta ai livelli del 2006. Se la chiusura causa Covid, quindi, ha ridotto gli inquinati, la sfida è far sì che non sia solo un risultato transitorio. Oltre agli eventuali investimenti e strategie economiche green sono importanti anche tutti gli eventi di sensibilizzazione che arrivano da enti o privati. Uno di questi è in programma domani pomeriggio a Castiglion Fiorentino.

“GREEN DAY – RIPARTIAMO DA NOI”, giornata di volontariato per accrescere il senso civico e il rispetto dell’ambiente organizzato dal rione di Porta Romana, con la preziosa collaborazione della Vab castiglionese e il patrocinio del comune di Castiglion Fiorentino. L’appuntamento, come detto, è per domani pomeriggio ore 14 in Piazza del Collegio e poi la carovana green si snoderà per le vie del centro storico. Durante l’evento rionale, primo dopo la fine dell’emergenza sanitaria, si tenterà di colorare e vivacizzare il territorio.

“In ottemperanza alle normative sul distanziamento sociale” – fanno sapere dal rione giallo-rosso – “i lavori verranno coordinati in modo da evitare assembramenti. Invitiamo tutti i partecipanti ad osservare le linee guida, per rispetto degli altri, di se stessi e del territorio. Per partecipare è necessario dotarsi di guanti, mascherina e… olio di gomito!” “Un plauso dell’amministrazione comunale verso associazioni e privati che organizzano questi tipi d’iniziative che fortificano la sensibilità di tutti noi, mantengono il decoro urbano oltre a dimostrare concretamente l’amore per il proprio paese. Sono azioni che puntono alla sensibilizzazione del cittadino verso il rispetto dell’ambiente” conclude Francesca Sebastiani, assessore all’Ambiente.