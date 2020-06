iosonomontevarchi invita a curare la città. Riprende il servizio della stazione ecologica itinerante, pulizia delle strade e apertura del Centro di Raccolta rifiuti

Da giovedì 18 giugno nell’attuale area del mercato settimanale di piazza della Repubblica, troverà collocazione anche la stazione ecologica itinerante di Sei Toscana. Si tratta di un furgone attrezzato per la raccolta differenziata di particolari tipologie di rifiuti che il giovedì dalle ore 8 alle ore 13 darà la possibilità ai cittadini di poter conferire correttamente quei rifiuti che non possono essere raccolti attraverso i consueti contenitori stradali. Il personale potrà fornire tutta una serie di informazioni utili sulla gestione della raccolta dei rifiuti, sulla raccolta differenziata, sul ritiro degli ingombranti. Il furgone che ospita la stazione ecologica itinerante sarà posizionato nel parcheggio adiacente al Distretto Socio Sanitario nel lato di via Rossi, quindi vicinissimo a dove si trova l’area del mercato riservata ai prodotti alimentari. L’Amministrazione Comunale e Sei Toscana, insieme ai responsabili del supermercato Coop.Fi, hanno individuato anche lo spazio del parcheggio adiacente all’Ipercoop, ogni venerdì dalle ore 14 alle ore 17 sarà collocato la stazione itinerante.

A seguito dello spostamento provvisorio del mercato settimanale nella zona di piazza della Repubblica, le strade di in piazza XX Settembre, via Fonte Moschetta e via Palloni prima interessate dal mercato, che in precedenza venivano pulite dalle 14 alle 16 del giovedì, saranno sottoposte a pulizia nella mattina del lunedì dalle ore 6 alle ore 8. L’Amministrazione Comunale ha provveduto ad installare la relativa segnaletica stradale e il nuovo servizio avrà inizio da lunedì 22 giugno. Invitiamo i cittadini che vivono in tali strade e nella zona a provvedere a spostare le auto in modo da poter permettere un miglior svolgimento del servizio ed evitare di incorrere nelle sanzioni previste dal codice della strada.

Infine ricordiamo che il centro di raccolta rifiuti posto lungo la strada regionale 69 al bivio tra Levanella e Caposelvi è aperto nei seguenti orari: lunedì e giovedì dalle ore 14 alle ore 19, martedì e venerdì dalle ore 8 alle ore 13, sabato dalle ore 8 alle ore 14 e domenica dalle ore 8.30 alle ore 12.30. Orari che permettono ai cittadini di poter usufruire quasi ogni giorno di questo importante servizio. Per chi non riesce a trasportare i rifiuti con i propri mezzi al centro di raccolta o alle stazioni itineranti, è sempre possibile chiamare il numero verde per il ritiro ingombranti 800-127484. Ogni settimana decine di persone usufruiscono anche di questo servizio. Ricordiamo che in ogni caso è vietato abbandonare i rifiuti fuori dai cassonetti e che la sanzione prevista in questo caso va da un minimo di 51 a un massimo di 309 euro.

Con gradualità riprendono tutti i servizi messi a disposizione dei cittadini da parte dell’Amministrazione Comunale anche nel campo della pulizia e del decoro ma è necessaria la collaborazione di tutti nello spirito che ha animato qualche anno fa la campagna di comunicazione #iosonomontevarchi e dare il proprio personale contributo per mantenere pulita la città.