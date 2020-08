Castiglion Fiorentino: firmata ordinanza per individuare le chiese più capienti e gli spazi all’aperto per poter celebrare le funzioni religiose

In un momento in cui si registra un aumento considerevole di contagi da Covid-19 e visto il divieto di assembramenti, uno dei principi cardine per contrastare la diffusione della pandemia, quest’oggi il sindaco Mario Agnelli ha firmato un’apposita ordinanza nella quale vengono indicate le chiese più ampie e i luoghi all’aperto dove possono essere celebrate le funzioni religiose che prevedono un notevole afflusso di fedeli.

Sarà possibile, quindi, anche celebrare le funzioni religiose all’aperto in tutto il territorio comunale. In questo modo, verrà osservato il distanziamento fisico e verrà data la possibilità ad un numero maggiore di persone, rispetto ad ora, di partecipare alle funzioni religiose. “Non c’è solo la movida da controllare. Oggi ho firmato un’apposita ordinanza nella quale sono indicate le chiese più capienti e gli spazi aperti più idonei dove poter celebrare i funerali religiosi al fine di renderli sempre e comunque possibili. Con questa ordinanza pensiamo di limitare i disagi a chi vorrà celebrare il funerale di un congiunto insieme ai parenti e amici” spiega il sindaco Mario Agnelli.

Di seguito le chiese e gli spazi aperti dove possono essere celebrate le funzioni liturgiche

1) PARROCCHIA SAN GIULIANO IN COLLEGIATA

– CHIESA DELLA COLLEGIATA DI SAN GIULIANO

– CHIESA DI PIEVE DI CHIO

– CHIESA DI SAN MARCO – LA NAVE

AREE INDIVIDUATE ALL’ APERTO: PIAZZA DELLA COLLEGIATA

PIAZZALE ANTISTANTE LA CHIESA DELLA PIEVE DI CHIO

CAMPO SPORTIVO LA NAVE

2) PARROCCHIA DELLA MADONNA DELLE GRAZIE DEL RIVAIO:

– CHIESA DELLA MADONNA DELLE GRAZIE DEL RIVAIO

– CHIESA DI SAN PIETRO CHANEL

AREA INDIVIDUATA ALL’APERTO: AREA EX CAMPO DA CALCIO RIVAIO (ZONA CIRCOLO ACLI)

3) PARROCCHIA BROLIO- CASTRONCELLO- MANCIANO

CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA -BROLIO

CHIESA SANTI MARCO E FRANCESCO- CASTRONCELLO

CHIESA DI SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA- MANCIANO

AREE INDIVIDUATE ALL’APERTO: CAMPO SPORTIVO BROLIO, LIMITROFO ALLA CHIESA

CAMPO SPORTIVO DI CASTRONCELLO

PIAZZALE CIMITERO DI MANCIANO

4) PARROCCHIA MONTECCHIO-PIEVUCCIA

CHIESA DI SAN BIAGIO – MONTECCHIO

CHIESA DI SAN MINIATO – PIEVUCCIA

AREE INDIVIDUATE ALL’APERTO: PIAZZALE ANTISTANTE LA CHIESA DI SAN BIAGIO- MONTECCHIO

AREA ADIACENTE LA CHIESA DI SAN MINIATO-PIEVUCCIA