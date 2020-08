Sansepolcro: boom differenziata con il progetto “Differenziare per risparmiare”

Sono già 40 mila i chili di rifiuti differenziati raccolti da gennaio 2020 ad oggi grazie al progetto dell’amministrazione comunale di Sansepolcro “Differenziare per Risparmiare”. Lo scorso anno furono 60 mila in 12 mesi. La crescita quindi è davvero significativa. Nonostante il periodo di chiusura dell’isola ecologica durante i mesi del lockdown, i valori sono superiori a quelli del 2019.

Allo stesso tempo la percentuale di raccolta differenziata del Comune, come notato durante il lockdown, ha fatto un notevole balzo avanti, attestandosi abbondantemente sopra il 40% (42% gli urbani + 5-6 punti percentuali in più per i rifiuti delle attività economiche).

Il progetto “Differenziare per risparmiare” prevede il ritiro all’isola ecologica dell’apposita Eco-Card, che consente di accumulare punti tutte le volte che si portano rifiuti all’isola o all’ecocompattatore. Ogni chilo di rifiuti differenziati, conferiti all’isola ecologica, vale 5 punti ovvero 5 centesimi di sconto. Lo stesso sconto viene riconosciuto ogni 10 conferimenti (equivalenti a 5 punti) nei tre eco-compattatori i quali, ogni volta che vengono attivati con la card, aggiornano in automatico gli accrediti senza rilasciare lo scontrino.

In questi mesi del 2020, sono già quasi un milione (958.008 per l’esattezza) i punti raccolti con il conferimento negli ecocompattatori.

A inizio 2021 (il progetto è infatti annuale), quei punti raccolti si trasformeranno, come accaduto per il 2019, in sconti nei supermercati che hanno aderito al progetto, attraverso certificati rilasciati dagli URP. I supermercati sono Coop, Carrefour, Pam e Gala.