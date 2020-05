Castiglion Fiorentino, il chitarrista Giacomo Ghezzi spopola sul web.“Nessun Dorma” in cima alla Torre del Cassero

Oltre 20.000 visualizzazioni, tra la pagina istituzionale del sindaco Mario Agnelli e quella del comune di Castiglion Fiorentino, oltre 500 condivisioni e 1300 interazioni. Sono questi i primi numeri via social che emergono a neanche due giorni dalla pubblicazione del video che ha visto il chitarrista castiglionese, Giacomo Ghezzi, esibirsi, in cima la Torre del Cassero, nella celebre romanza della Turandot di Giacomo Puccini “Nessun Dorma”sotto la super visione, tra gli altri, di Carlo Landucci e il regista Paolo Sodi.

Un autentico successo, quindi, che rappresenta per la Città castiglionese un vero e sincero spot. Il video è stato registrato la sera del Primo Maggio nel giorno in cui, come da programma prima della pandemia da Covid-19, si sarebbe dato il via alla kermesse “Maggio Castiglionese” che ogni anno apre le porte alla bella stagione.

Quest’anno, purtroppo, il progetto iniziale ha subito drastici cambiamenti ma come ha detto il sindaco “l’entusiasmo e il calore che ci è arrivato dai castiglionesi ci ha dato l’input per realizzare un’edizione 2021 del Maggio Castiglionese che rimarrà nella futura memoria di tutti noi. Il

video non rappresenta semplicemente la ricorrenza del 1 maggio 2020 ma sarà il primo grande spot della città di Castiglion Fiorentino post Covid. Un ringraziamento a coloro, ognuno per la sua parte, che ci hanno regalato un momento che rimarrà nelle nostre memorie per sempre offrendo gratuitamente i loro servizi”.