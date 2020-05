Bibbiena, riaprono i mercati settimanali. Daniele Bronchi: “Ai mercati ci saranno i prodotti alimentari”

Con la fase 2 riaprono anche i mercati settimanali nel territorio di Bibbiena a circa due mesi dalla chiusura predisposta a seguito della pandemia.

Domani Giovedì 7 Maggio si inizia con Bibbiena, poi venerdì 8 con Soci e Sabato 9 Maggio anche il mercato della Coldiretti a Bibbiena Stazione.

A darne la notizia è l’Assessore alle Attività Produttive Daniele Bronchi che commenta: “Devo dire che un po’ di emozione c’è. Dopo due mesi riprendere queste attività è importante anche se in modo ridotto. Ai mercati ci saranno i prodotti alimentari e non l’abbigliamento per il quale dovremo aspettare ancora un po’. Saranno rispettate tutte le regole di distanziamento sociale e ovviamente sarà vigilato affinchè siano tenuti tutti i comportamenti suggeriti per poter convivere con il virus in questa seconda e delicata fase della gestione della pandemia. Mi aspetto dunque senso di responsabilità nel fruire in maniera corretta dei servizi del mercato”.