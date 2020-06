Castiglion Fiorentino, IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) 2020. La prima rata scade il prossimo 16 giugno

Il 16 giugno 2020 scade il termine per il versamento dell’acconto dell’IMU. Il pagamento dell’imposta avviene in due rate, ossia 16 giugno per l’acconto e 16 dicembre per il saldo.

Il versamento della prima rata nuova IMU 2020 è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l’anno 2019 (nel Comune di Castiglion Fiorentino la TASI era applicata solamente per i fabbricati rurali ad uso strumentale e per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (immobili merce). Il versamento della rata a saldo verrà eseguito a conguaglio, sulla base delle aliquote che verranno approvate dall’Ente entro il prossimo 31 luglio. Chi versa dopo le date previste dovrà pagare una sanzione (ravvedimento operoso).

Per quanto riguarda il pagamento della Tosap e dell’imposta di Pubblicità è posticipato al 30 giugno; ancora, invece, in via di definizione il pagamento della Tari. Si ricorda, inoltre, che è prorogata al 30 giugno l’iscrizione per i servizi individuali come mense e trasporti e s’invita i cittadini a presentare le domande per consentire una migliore organizzazione del servizio. “Fermo restando la scadenza dell’IMU per il 16 giugno abbiamo deciso di prorogare alcune scadenze in attesa anche di comprendere la quantificazione di alcune agevolazioni e riduzioni che vorremmo introdurre in alcuni tributi di nostra competenza. Entro fine mese saremo in grado di mettere in campo ulteriori iniziative a sostegno delle comparto produttivo intervenendo sul settore tributario ” dichiara il Vicesindaco con delega alle Finanze e Tributi Devis Milighetti.

Per ulteriori informazioni si prega di contattare l’Ufficio Tributi del Comune ovvero consultare il sito www.comune.castiglionfiorentino.ar.it dove è disponibile il calcolatore IMU che permette di effettuare il calcolo e la stampa del modello F24 per il pagamento.

Ufficio Tributi Tel.: 0575 656409 – 0575 656481 e-mail:

[email protected] [email protected]