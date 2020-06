Montevarchi, apertura centro di ascolto per cittadini stranieri da sabato 6 giugno

Da sabato 6 giugno riapre presso l’Urban Center anche il Centro di Ascolto per Cittadini Stranieri.

Lo sportello sarà aperto nella sola giornata del sabato dalle ore 9 alle ore 12.30 e sarà possibile accedere solo ed esclusivamente previo appuntamento. Per prenotare un appuntamento occorre chiamare il numero di cellulare 3470334390. L’accesso all’interno avverrà con l’obbligo di indossare la mascherina, di mantenere il distanziamento fisico previsto dalla normativa e previo l’utilizzo di gel igienizzante che si trova all’ingresso della struttura.

Ricordiamo i servizi offerti dal centro di ascolto a Montevarchi: Il Centro di Ascolto per Cittadini Stranieri (CDA) è un servizio di informazione di 2° livello, durante il colloquio si ascoltano i bisogni del cittadino, si valutano le sue problematiche e lo si orientaverso i servizi pubblici per una possibile risoluzione del problema. E’ curato dalla Conferenza dei Sindaci del Valdarno e fornisce informazioni: sul lavoro; per i servizi sociosanitari; per i servizi sociali; su casa e scuola; sull’intercultura; sulla mediazione linguistica e culturale; per il supporto per l’acquisizione della cittadinanza italiana