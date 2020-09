Castiglion Fiorentino, In previsione dell’inizio scolastico il Comune incontra le famiglie che hanno fatto richiesta del Trasporto Scolastico

Dopo che il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti in data 25 Agosto ha presentato le Linee guida per il trasporto scolastico dedicato “scuolabus” contenute nell’Allegato 16 del DPCM 7 agosto 2020 e viste le ulteriori indicazioni pervenute il 31 agosto dalla conferenza Stato-Regioni, il Comune di Castiglion Fiorentino ha deciso di incontrare le famiglie per illustrare modifiche e nuove modalità di trasporto Scuolabus che verranno messe in atto nel corso del corrente anno scolastico, salvo ulteriori modifiche dell’ultima ora. Il contenuto del Ministero si può dunque al momento riassumere in queste quattro semplici regole, per gli utenti degli scuolabus:

a) Va indossata la mascherina dal momento dell’attesa alla fermata, opportunamente distanziati, fino a quando si scende dal mezzo; b) Quando si entra sullo scuolabus dovranno essere disinfettate le mani, a tal fine chi cura il trasporto dovrà posizionare gli usuali dispenser; c) Se la capienza del mezzo non permette il metro di distanza, almeno non per tutto il tragitto, è ammessa una deroga per 15 minuti; nel senso che la capienza massima del mezzo, senza il distanziamento di un metro, potrà essere ammessa per viaggi inferiori ai 15 minuti.

“Per consentire il rispetto di alcune indicazioni previste dalle linee guida è necessario un piano di viaggio molto preciso e pertanto si ritiene necessario un contronto con le famiglie per far comprendere tempistiche e modalità di trasporto al tempo del Covid” dichiara il Vicesindaco con delega ai Trasporti Devis Milighetti.

Gli incontri si terranno presso l’auditorium di Sant’Angelo al Cassero con il seguente calendario

Iscritti Trasporto Infanzia : Lunedi 7 ore 17.15

Iscritti Primaria Capoluogo : Lunedi 7 ore 18.15

Iscritti Primaria Frazioni : Martedi 8 ore 17.15

Iscritti Medie : Martedi 8 ore 18.15