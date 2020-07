Castiglion Fiorentino, iniziate le attività dei centri estivi. Oltre ai bambini e adolescenti, coinvolti anche i più piccoli con l’asilo nido Peter Pan

Nel nostro territorio, già a partire dal 15 di giugno, sono iniziate le attività ludico-educative da parte, tra gli altri, del circolo Tennis Club, della “Carica 100” + 1, e del “Ponte Magico” rivolte ai minori ed agli adolescenti e non sono stati dimenticati nemmeno i più piccoli grazie all’attivazione, dal 29 giugno, dei centri estivi presso l’asilo nido Peter Pan per la fascia 1-3 anni. Quest’anno più che mai sono privilegiate le attività all’aria aperta, con il rispetto del distanziamento e della suddivisione delle attività in piccoli gruppi di bambini, in ottemperanza alle vigenti norme anti-covid. Naturalmente, tutto questo, ha comportato per gli organizzatori dei centri estivi un sensibile aumento dei costi di gestione, con conseguente ripercussione sulle tariffe.

Ed è proprio qui che l’amministrazione comunale è voluta intervenire dando un contributo economico da destinare direttamente alla riduzione dei costi delle rette, a beneficio esclusivo delle famiglie castiglionesi. L’impegno da parte del Comune proseguirà ancora nel corso dell’estate, con l’individuazione di ulteriori risorse economiche da trasferire a supporto di tale attività e delle famiglie partecipanti. “Sono certa che, nonostante le difficoltà, stiamo riuscendo a fornire ai nostri bambini un ampio ventaglio di attività per il periodo estivo e a dare una risposta alle necessità di molte famiglie, oltre che contribuire ad un graduale, ma improcrastinabile, ritorno alla socializzazione” così conclude l’assessore alle Politiche Sociali ed all’Istruzione Stefania Franceschini.