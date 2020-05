Castiglion Fiorentino, misura straordinaria per il sostegno al pagamento del canone di locazione conseguente alla emergenza epidemiologica covid-19

A partire dal giorno 30/4/2020 e fino al giorno 25/5/2020, i soggetti in possesso dei requisiti di cui all’Avviso allegato possono presentare domanda per ottenere un contributo straordinario a sostegno del canone di locazione, fino ad esaurimento delle risorse messe a disposizione dalla Regione Toscana. Il contributo straordinario è destinato specificamente ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro.

Il contributo della presente misura straordinaria sarà calcolato sulla base del 50% del canone di locazione, in misura non superiore a € 250 mensile, comunque modulato, sulla base delle risorse economiche disponibili. Il contributo corrisponde a 3 mensilità successive a partire da aprile 2020 e sarà corrisposto al permanere delle condizioni di accesso al contributo stesso.

Le graduatorie saranno formate sulla base delle fasce ISE:

– Fascia “A”: valore ISE uguale o inferiore all’importo di Euro 13.338,26;

– Fascia “B”: valore ISE compreso tra l’importo di Euro 13.338,26 e l’importo di Euro 28.684,36;

In caso di parità di valore ISE tra due o più nuclei, la posizione in graduatoria verrà determinata in base ai seguenti criteri di precedenza, applicati nel seguente ordine:

Numero e età dei minori presenti nel nucleo: dando precedenza al nucleo con numero maggiore di figli e età più bassa dei minori;

Presenza di soggetti con invalidità o con disabilità.

La domanda dovrà essere compilata su apposito Modulo, firmata e corredata da copia di un documento di identità in corso di validità. La domanda, debitamente compilata in ogni sua parte, dovrà essere inviata solo ed esclusivamente con le seguenti modalità:

1.inviata all’indirizzo mail dedicato: [email protected] (seguirà risposta di ricevuta);