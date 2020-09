Castiglion Fiorentino, Mostra d’arte “Le Fil Rouge” di Lorenzo Frescucci

“L’arte non si insegna, è in tutto ciò che ci circonda, basta riuscire a vederla. Questa percezione del mondo è per me una connessione con me stesso che mi porta, tramite un filo rosso, a raggiungere persone e luoghi lontanissimi ma allo stesso tempo così vicini da poterli toccare”. Lorenzo Frescucci, giovane artista castiglionese, presenta così la sua mostra che aprirà i battenti sabato 19 settembre alle ore 18.00, vicolo Sant’Antonio.

La mostra d’arte “Le Fil Rouge”, che vede il patrocinio del comune di Castiglion Fiorentino, sarà visitabile fino al 26 settembre sempre dalle ore 18 in poi. “Abbiamo accolto con favore la richiesta di patrocinio all’evento culturale che vede protagonista un giovane artista castiglionese, Lorenzo Frescucci, e le sue opere” dichiara l’assessore alla Cultura, Massimiliano Lachi.