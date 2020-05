Castiglion Fiorentino, prima del consiglio comunale, salutati i 2 dipendenti comunali andati in pensione

Cerimonia fuori programma durante lo scorso consiglio comunale. Prima di passare alla consueta discussione dei punti posti all’ordine del giorno il sindaco Mario Agnelli ha consegnato ai 2 dipendenti andati in pensione, Mauro Niquoziani e Fausto Pesci, una simbolica targa in segno di riconoscenza per l’attività svolta durante tutti questi anni a favore della collettività.

Ognuno per la sua parte e in ambiti diversi ha dato delle risposte alla cittadinanza cercando di risolvere via via problemi e quesiti. Oltre a ringraziarli, gli auguriamo un periodo proficuo e sereno per la loro nuova vita.