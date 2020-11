Castiglion Fiorentino protagonista della prima puntata di “Borghi d’Italia”

Il Comune di Castiglion Fiorentino, riconosciuto con la Bandiera Arancione – marchio di qualità del Touring Club Italiano, è il protagonista della prima puntata stagionale di Borghi d’Italia. Nel corso del programma il conduttore Mario Placidini incontrerà il sindaco Mario Agnelli, Don Marcello Colcelli, parroco della Collegiata, e gli altri protagonisti della vita cittadina rappresentati, tra gli altri, da artisti, da aziende agricole e ristoratori.

“Borghi d’Italia è un programma che ci accompagna ogni sabato e domenica e che non è solo intrattenimento, ma anche informazione di prossimità – dichiara il direttore di Tv2000 Vincenzo Morgante – Racconta il nostro Paese, porta alla ribalta personaggi e luoghi diversi e tiene aggiornati su quanto succede intorno a chi abita nei comuni italiani, anche in quelli meno conosciuti”.

“Borghi d’Italia quest’anno ha maturato un nuovo format – spiega Mario Placidini, che oltre a condurre, cura il programma – L’obiettivo, comunque, rimane sempre lo stesso: mostrare la verità e l’autenticità dei borghi e delle città italiane”. Le telecamere di Borghi d’Italia hanno acceso i propri riflettori sul centro storico, l’antico cassero, il loggiato vasariano, le chiese, il museo archeologico e la ricca pinacoteca. Castiglion Fiorentino è anche città dell’olio, per questo sarà presentato un antico frantoio in piena attività. Inoltre con la partecipazione di una cantina storica del territorio vengono raccontate le eccellenze vitivinicole. Non mancano i piatti tradizionali con in testa la famosa “chianina”, la ribollita ed i famosi “tozzetti” accompagnati dal caratteristico vin santo toscano.

“E’ il momento di guardare al domani. Stiamo raccogliendo tutto il lavoro fatto negli ultimi anni per la promozione della nostra città accogliendo ed ospitando a vario titolo una serie di iniziative promozionali di cui questa è la prima testimonianza” conclude il sindaco Mario Agnelli.